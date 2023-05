Rio de Janeiro aplica 222 mil doses de vacina em Dia D contra a Influenza e Covid-19

Campanha de vacinação do município vai até o dia 31 de maio e já foram aplicadas 797 mil doses contra a gripe

Tomaz Silva/Agência Brasil Vacina bivalente contra a Covid-19 já começou a ser aplicada no Brasil



Promovido no último sábado, 6, no Rio de Janeiro, o Dia D de Vacinação contra a Influenza e a Covid-19 foi bem sucedido, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, foram imunizadas cerca de 222 mil pessoas. Deste total, os dados apontam que 164 mil doses da vacina da gripe foram aplicadas. Desde o início da campanha de vacinação do município, já foram aplicadas 797 mil doses contra a Influenza. A campanha vai até o dia 31 de maio. Além da vacinação contra a gripe, 58,4 mil pessoas tomaram a vacina bivalente contra a Covid-19 no último sábado. Até o momento as autoridades de saúde avaliam que a adesão ao imunizante bivalente é relativamente boa e esforços tem sido empregados para estimular a população a comparecer aos postos de saúde. Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha decretado o fim da emergência global em saúde na última sexta-feira, 5, a Covid-19 ainda está presente e contaminando pessoas em todo o Brasil. Na capital fluminense, existem cerca de 250 postos de imunização à disposição com doses contra a Influenza e Covid-19.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga