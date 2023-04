Confederações do agro, comércio e outros setores produtivos divulgam manifesto em defesa da reforma tributária

Entidades argumentam que a medida é fundamental para viabilizar um crescimento econômico mais sólido no Brasil, mas alertam que ideia de alíquota única para bens e serviços é prejudicial e deve aumentar os preços à população

Divulgação/CNA CNA, CNC, CNT, CNSaúde e CNCoop divulgaram um manifesto sobre a reforma tributária



Diversas confederações de setores produtivos lançaram uma campanha em apoio à reforma tributária. No manifesto nomeado de “O Brasil Não Pode Errar na Reforma Tributária”, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a Confederação Nacional do Transporte (CNT), a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) e a Confederação Nacional das Cooperativas (CNCoop) argumentam que a medida é fundamental para viabilizar um crescimento econômico mais sólido no Brasil. No documento oficial da campanha, as organizações ressaltam que os setores produtivos empregam 41,7 milhões de trabalhadores e representam quase 60% da economia nacional. As entidades defendem que não faz sentido reduzir a carga sobre bens nacionais e importados para aumentar os tributos sobre alimentos e serviços. “É preciso adotar diferentes alíquotas nos novos tributos que se aproximem das realidades atuais de cargas incidentes sobre os respectivos setores, bem como considerar as particularidades dos seus diferentes sistemas de produção”, argumenta o grupo.

As confederações alertam que se a ideia de alíquota única para bens e serviços prevalecer no texto da reforma, haverá um “pesado aumento de impostos sobre setores estratégicos no Brasil. “Considerando que a população nacional está concentrada nas classes C,D e E, se a carga tributária de impostos sobre o consumo subir para 25% ou mais, brasileiros teriam menos acessos aos serviços e alimentos. Haveria um forte aumento da informalidade. A reforma tributária destruiria parte importante do setor produtivo existente”, alega o documento. Mesmo assim, o fim do manifesto afirma que é possível e necessário buscar buscar consensos para avanços na proposta de reforma que tem sido formulada pelo Congresso Nacional e deve ser apresentada em maio.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha