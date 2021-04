Confiança do empresário tem quarta queda consecutiva, aponta CNI

Expectativa de melhora está prevista para o segundo semestre, atrelada a vacinação e o retorno das atividades econômicas nas cidades

Arquivo Agência Brasil De acordo com o gerente de Análises Econômicas da CNI, índice continua acima de 50 pontos e próximo da média histórica



A confiança do empresário registrou a quarta queda consecutiva. As implicações da segunda onda da Covid-19 refletem na produção, venda e expectativas ao longo de 2021. É o que explica o gerente de Análise Econômica da Confederação Nacional das Indústrias, Marcelo Azevedo. “Apesar dessa sequência de quedas, o índice ainda mostra confiança do empresário. O índice continua acima da linha de 50 pontos e próximo da sua média histórica. Neste mês de abril, a queda se dá exclusivamente pela variação dos empresários sobre as posições dos seus negócios e da economia brasileira, que há uma percepção piora na comparação com os meses anteriores. Olhando para frente, os empresários veem expectativas positivas para os próximos seis meses.” A expectativa de melhora no segundo semestre está atrelada a vacinação e o retorno das atividades econômicas nas cidades, hoje fechadas pelo alto índice de casos e mortes pela doença.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos