Confira a agenda dos candidatos ao governo de SP para o início da campanha

Rodrigo Garcia (PSDB), Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e demais concorrentes dão a largada na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes

Reprodução/ Instagram @rodrigogarciaoficial @tarcisiogdf @fernandohaddadoficial Principais candidatos à eleição do governo do Estado de São Paulo



Em São Paulo, a campanha eleitoral pelo governo do Estado já está nas ruas e começa de maneira oficial nesta terça-feira, 16. O candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) participa pela manhã de uma caminhada no Centro da capital paulista. Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda, 15, Garcia escreveu: “Paulistas terão aquilo que merecem: respeito e humildade. Passei por quase todas as áreas do governo e por isso que estou aqui para proteger São Paulo dessa guerra política, garantir as conquistas de todos e mudar o que não funciona”. Tarcísio de Freitas (Republicanos) não fará atividades de corpo a corpo no primeiro dia e participa de sabatina com veículos de imprensa. O grande ato de início de campanha será na quinta-feira, 18, quando o ex-ministro da Infraestrutura participará de motociata com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em São José dos Campos.

Na véspera do dia oficial de início das campanhas, Fernando Haddad (PT) esteve em uma aula aberta na Universidade de São Paulo ao lado do ex-presidente Lula (PT). “Nós sabemos o quanto essa instituição, que sempre foi muito elitista, muito elitista. Eu não tinha um colega negro na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E hoje, eu vejo até essa instituição se transformar, mais lentamente do que deveria, mas certamente seguindo o exemplo do governo federal sob a batuta do presidente Lula”. Elvis Cezar (PDT) participa de uma caminhada, às 7h da manhã desta segunda-feira, na Zona Leste da capital, junto com Ciro Gomes (PDT). Vinícius Poit (Novo) percorre as ruas do Jardim Maria Luiza, na Zona Sul, ao lado de Felipe D’Ávila (Novo). Altino Júnior (PSTU) inicia a campanha com uma panfletagem no Largo da Concórdia, Centro de São Paulo. Edson Dorta (PCO) cumpre agenda interna na sede do partido. Gabriel Colombo (PCB) participa de evento na USP. Carol Vigliar (UP) não divulgou agenda.

*Com informações da repórter Nanny Cox