Congresso Nacional volta às atividades nesta segunda e terá esforço concentrado

Na pauta estão 13 vetos do presidente Jair Bolsonaro, como aos que tratam da punição para fake news e da gratuidade do despacho de bagagem

Geraldo Magela/Agência Senado Congresso Nacional retoma às atividades após recesso parlamentar nesta segunda-feira, 1º de agosto



O Congresso Nacional volta às atividades nesta segunda-feira, 1º de agosto, após o recesso parlamentar. E a Câmara dos Deputados já dará início a um esforço concentrado de votações. Em pauta estão sete medidas provisórias, dentre as quais duas já vencem na primeira semana deste mês. Há previsão de sessão na Câmara todos os dias até a próxima sexta-feira, 5. No Senado Federal está prevista reunião de líderes de forma remota na terça, 2, pela manhã; sessão plenária na quarta, 3, para análise de medidas provisórias; e três dias de esforço concentrado de 9 a 11 de agosto para análise de propostas definidas na reunião de líderes. Na pauta do Congresso também estão 13 vetos do presidente Jair Bolsonaro (PL), que estão pendentes de análise dos parlamentares, dentre eles os vetos que tratam da punição para fake news e da gratuidade do despacho de bagagem.

*Com informações da repórter Marília Sena