Conselhão apresenta investimentos em transição e segurança energética

Durante última reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, governo anunciou uma série de decretos, sanções e acordos de cooperação, além de apresentar investimentos em projetos industriais focados em bioeconomia e descarbonização

Alckmin enfatizou metas ambiciosas para a bioeconomia no plano da Nova Indústria Brasil, com o objetivo de aumentar a participação de biocombustíveis e veículos elétricos na matriz energética de transporte para 27% até 2026 e 50% até 2033



Na quarta e última reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (13), popularmente conhecido como Conselhão, o vice-presidente Geraldo Alckmin conduziu um encontro significativo em Brasília. Este evento reuniu governadores, ministros e empresários, destacando-se como um marco para o planejamento econômico do país. Durante a reunião, o governo anunciou uma série de decretos, sanções e acordos de cooperação, além de apresentar investimentos em projetos industriais focados em bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas. Alckmin enfatizou metas ambiciosas para a bioeconomia no plano da Nova Indústria Brasil, com o objetivo de aumentar a participação de biocombustíveis e veículos elétricos na matriz energética de transporte para 27% até 2026 e 50% até 2033.

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi um dos destaques do encontro ao receber uma moção de apoio às medidas de cortes de gastos. Em um breve discurso, Haddad expressou sua gratidão pelo apoio do Conselhão e mencionou o esforço contínuo do Congresso Nacional para aprovar a regulamentação da reforma tributária. Ele destacou a possibilidade de encerrar o ano com resultados positivos, o que seria um marco importante para a economia do país. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também participou do evento, afirmando que restam apenas pequenos detalhes para alinhar o texto entre a Câmara e o Senado, com a expectativa de aprovação ainda este ano, permitindo a sanção do presidente Lula.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outro ponto de destaque da reunião foi o anúncio feito pela presidente da Petrobras, Magda Chambri, sobre a construção de 12 embarcações de apoio em dois estaleiros de Santa Catarina. Este projeto não só impulsionará a indústria naval brasileira, mas também criará empregos e fortalecerá a economia local. Além disso, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, esteve presente e recebeu um documento da Comissão de Direito e Democracia do Conselhão, em reconhecimento ao trabalho do Supremo pela defesa da democracia. Este gesto simboliza o compromisso do governo com a estabilidade democrática no país.

*Com informações de André Anelli

*Reportagem produzida com auxílio de IA