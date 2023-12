Conselhão propõe a Lula a criação de um Cadastro Único exclusivo para crianças

Especialistas do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável também sugeriram o PAC da Amazônia em encontro com o presidente

Ricardo Stuckert / PR Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a 2ª Plenária do Conselhão



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta terça-feira, 12, com membros do grupo de trabalho da primeira infância, vinculado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado “Conselhão“. Na segunda plenária realizada com o Conselho neste ano, especialistas propuseram a criação de um Cadastro Único (CadÚnico) exclusivo para crianças. O sistema digital integrado ao CadÚnico reuniria os históricos de crianças de 0 a 6 anos no Brasil. A ideia é que a tecnologia englobe dados de diferentes áreas, como saúde, educação e assistência social, para atender e localizar as crianças que enfrentam maiores dificuldades no processo de desenvolvimento e inseri-las em programas sociais do governo. Outra sugestão apresentada foi a criação do Programa de Aceleração da Cidadania da Amazônia (PAC da Amazônia), com objetivo de incluir a população que mora em áreas de floresta mais densa em atividades de potencial econômico e que ao mesmo tempo ajudam na preservação do bioma.

O Conselhão tem 245 membros entre empresários, integrantes da sociedade civil e representantes de movimentos sociais e sindicais. O presidente declarou que o maior desafio agora é encontrar recursos para colocar as ideias do Conselho em prática. Ainda assim, Lula defendeu a adoção das medidas e se comprometeu a estudar as propostas durante o recesso do fim do ano.

*Com informações do repórter André Anelli