Lula convoca governadores para ato público no dia 8 de Janeiro

Cerimônia em defesa da democracia ocorrerá um ano após as invasões e depredações aos prédios da Praça dos Três Poderes

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto



Durante encontro com governadores nesta terça-feira, 12, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre os atos do 8 de Janeiro. Lula declarou que vai convidar mandatários, parlamentares e empresários para um encontro para, em suas palavras ,”lembrar o povo que a democracia impediu uma tentativa de golpe no país”. A manifestação deve ocorrer em 8 de janeiro de 2024, uma segunda-feira, data em que completa-se um ano das invasões e depredações aos prédios da Praça dos Três Poderes. O presidente defendeu que o atual regime democrático é o único capaz de permitir que a população tenha acesso às riquezas do país. Durante o evento, Lula também enfatizou a importância de tratar os governadores e prefeitos com respeito e cidadania, independentemente de seus partidos políticos. Ele também criticou o pessimismo dos economistas em relação ao crescimento do país e destacou a necessidade de criar condições para impulsionar a economia brasileira.

“Estou convidando todos os governadores, porque dia 8 de janeiro nós vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo de que tentou-se um golpe e que ele foi debelado pela democracia desse país. Eu pretendo ter todos os governadores, deputados, senadores e empresários para a gente nunca mais deixar as pessoas colocarem em dúvida de que o regime democrático é a única coisa que dá certeza das instituições funcionarem e do povo ter acesso a participar da riqueza que ele produz. O restante é balela”, declarou Lula. Até o momento, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República ainda não deu detalhes sobre como será feita a cerimônia.

*Com informações do repórter André Anelli