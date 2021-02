Conselho de Ética deve votar parecer final sobre Daniel Silveira em dois meses, diz Juscelino Filho

Segundo o presidente do Conselho de Ética da Câmara, o período considera o andamento dos trâmites sem possíveis contratempos

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Embora não manifeste uma "tendência" para o desenrolar do caso, Juscelino Filho avalia que a situação será tratada com imparcialidade necessária



Sem contratempos, o parecer final sobre a situação do deputado Daniel Silveira pode ser votado em dois meses. A avaliação é do deputado federal e presidente do Conselho de Ética da Câmara, Juscelino Filho (DEM-MA). O caso é, atualmente, o primeiro item da pauta do colegiado, que terá a primeira reunião após a retomada dos trabalhos nesta terça-feira, 23. “O trâmite deste caso vai se dar em 10 dias para apresentação da defesa, 10 dias úteis. Após a apresentação da defesa, se abre a fase de instrução probatória, que pode durar até 40 dias. Encerrada essa fase, o relator apresenta parecer final que vai em discussão e votação no plenário do Conselho de Ética. Ou seja, tudo andando bem, sem contratempos, estamos falando em dois meses para que estejamos discutindo e votando o parecer final do relator.”

A escolha do relator no colegiado deve acontecer, segundo o parlamentar, ainda na primeira reunião. Para isso, serão sorteados três possíveis relatores, sendo um escolhido pelo presidente do Conselho de Ética para fazer a instauração do processo. Embora não manifeste uma “tendência” para o desenrolar do caso, Juscelino Filho avalia que a situação será tratada com imparcialidade necessária. “O Conselho de Ética é um conselho maduro, responsável, e que vai dar os encaminhamentos que a sociedade aguarda”, avaliou em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 22. De acordo com o deputado, o colegiado teve “pouco tempo de trabalho efetivo”, já que ficou paralisado durante todo o ano de 2020 em razão da pandemia. Mesmo assim, ele descartou que o conselho tenha a imagem de que o conselho “pune pouco” e assegurou que as respostas necessárias serão apresentadas. “Solicitei formalmente ao Rodrigo Maia que autorizasse o conselho a funcionar junto com o plenário, em horários diferentes. Solicitei formalmente no mês de junho teve esse documento e verbalmente outras vezes, mas a presidência entendeu que o Conselho não iria funcionar, igual as outras comissões, e respeitamos isso. Acabamos ficando com a pauta represada, com vários casos, e, agora, com aprovação para que o Conselho retome de forma híbrida, já marcamos essa reunião e vamos dar encaminhamento para todos os processo que estão retardados no Conselho para que consiga dar as respostas.”

Leia também Conselho de Ética da Câmara analisa nesta terça-feira caso da deputada Flordelis Alexandre de Moraes autoriza investigar caso de desacato policial envolvendo Daniel Silveira Arthur Lira cria comissão para regular artigo de imunidade parlamentar

Além da representação contra Daniel Silveira, o Conselho de Ética também deve começar a analisar o caso da deputada federal Flordelis, acusada de planejar o assassinato do marido, o pasto Anderson do Carmo, morto em 2019. Embora o crime tenha ocorrido antes da prisão de Silveira, a representação contra a parlamentar é o caso número 02/2021 do colegiado. “A mesa anterior da Câmara tinha aprovado em outubro a representação do corregedor, mas não tinha enumerado e nem enviado para o Conselho de Ética, que estava com atividades suspensas. Chegou na sexta-feira e agora, como disse, já incluímos na pauta de amanhã [terça-feira] o caso também da Flordelis. Estaremos instaurando o processo dela e designando o relator para que consiga iniciar os trabalhos e a gente avaliar o mais breve possível esse caso, que teve grande repercussão na sociedade brasileira.”