Conservadores britânicos escolherão novo líder em novembro

Processo deve durar cerca de três meses e visa renovar o partido após uma das piores derrotas frente aos trabalhistas

Andy Rain/EFE/EPA Entre os possíveis candidatos estão Suella Braverman e James Cleverly, ambos com experiência no governo Sunak



Após a derrota do ex-primeiro-ministro Rishi Sunak nas eleições no início do mês, o Partido Conservador do Reino Unido iniciará nesta quarta-feira (24) o processo de escolha de um novo líder. Este processo, que deve durar cerca de três meses, visa renovar o partido conservador após uma das piores derrotas frente aos trabalhistas. Na última legislatura, os conservadores detinham mais de 350 das 650 cadeiras no Parlamento, número que foi reduzido para apenas 120. O ex-primeiro-ministro Sunak, que esteve no cargo nos últimos dois anos, acredita que sua permanência não seria benéfica para o partido. Agora, todos os deputados interessados em liderar o Partido Conservador podem se registrar nas próximas semanas, necessitando do apoio de pelo menos dez parlamentares.

Os quatro candidatos com maior número de votos participarão das convenções do partido, onde dialogarão com eleitores, militantes e filiados. A votação online ocorrerá em outubro, com o resultado sendo divulgado em novembro. Entre os possíveis candidatos estão Suella Braverman e James Cleverly, ambos com experiência no governo Sunak. A expectativa é que o novo líder possa revitalizar o partido e se firmar como uma alternativa eleitoral viável nas próximas eleições, já que os trabalhistas dominaram a maioria dos distritos do Reino Unido.

Publicado por Luisa Cardoso