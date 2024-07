Líderes mundiais reagem à desistência de Biden à reeleição

De Moscou a Caracas, autoridades homenagearam carreira do presidente e enfatizaram que sua decisão merece respeito

EFE/JIM LO SCALZO Biden pubnlicou carta no X (antigo Twitter)



De Moscou a Caracas, as reações internacionais ao anúncio do presidente americano, o democrata Joe Biden, de desistir de disputar um segundo mandato no comando da Casa Branca seguem chegando desde domingo. Confira:

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Rússia

O Kremlin reagiu anunciando que acompanha “com atenção” a evolução dos acontecimentos. “As eleições [nos Estados Unidos] são dentro de quatro meses. É muito tempo, durante o qual muitas coisas podem mudar. Devemos estar atentos, acompanhar o que vai acontecer”, declarou o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov ao veículo de imprensa Life.ru.

Israel

Em Jerusalém, o presidente israelense, Isaac Herzog, agradeceu ao presidente americano “por seu apoio inabalável ao povo israelense”. “Quero expressar meus mais sinceros agradecimentos a Joe Biden por sua amizade e seu apoio inabalável ao povo israelense ao longo de décadas de sua longa carreira”, manifestou-se Herzog em uma postagem na rede “X” (antigo Twitter).

Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeceu ao presidente Biden por tomar “medidas audaciosas” em apoio ao seu país, e elogiou sua “decisão difícil, mas forte” de desistir da reeleição. “A situação atual na Ucrânia e em toda a Europa não é menos difícil, e sinceramente esperamos que a liderança contínua dos Estados Unidos impeça que o mal russo triunfe ou que sua agressão dê frutos”, publicou Zelensky no “X”.

Venezuela

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, destacou em um ato de campanha que Biden “priorizou sua família”, a sua saúde e seu deu conta de que com essa idade, com a saúde debilitada, não poderia assumir as rédeas de seu país e muito menos de uma candidatura presidencial. “Foi uma atitude responsável”. “Eu conheço o presidente Biden. Tenho que dizer que esses três anos de governo mantivemos diálogo permanente”, disse Maduro. “Apenas lhe digo, presidente Biden, que esteja tranquilo com sua consciência porque tomou a decisão sábia e correta”.

Japão

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, qualificou a saída de Biden como “a melhor decisão política que poderia ter tomado”, e descreveu a relação entre Japão e Estados Unidos como “a pedra angular da diplomacia e da segurança japonesa”.

China

A porta-voz do Ministério chinês de Relações Exteriores, Mao Ning, se recusou a fazer comentários, afirmando em sua coletiva de imprensa diária que “as eleições presidenciais dos Estados Unidos são um assunto interno dos Estados Unidos”.

Alemanha

Em Berlim, o chanceler Olaf Scholz saudou uma decisão que merece “respeito”. “Meu amigo Joe Biden realizou muitas coisas: para seu país, para a Europa, para o mundo”, escreveu Scholz no X, acrescentando: “sua decisão de não voltar a se candidatar merece respeito”.

Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, também disse, na noite deste domingo, “respeitar” a decisão do presidente americano. “Eu sei que, como fez ao longo de sua carreira notável, tomou sua decisão em função daquilo que considera ser o melhor para o povo americano”, acrescentou no X.

França

“Um grande presidente, um grande homem: Joe Biden escolheu o interesse de seu país. Impulsionador do progresso nos Estados Unidos e firme defensor da democracia e da estabilidade mundiais, (Biden) conclui esta noite sua obra política com coragem e sabedoria”, declarou no X a presidente da Assembleia Nacional francesa, Yael Braun-Pivet.

Canadá

“Eu conheço o presidente Biden há anos. É um grande homem, e tudo o que ele fez foi guiado pelo amor que tem ao seu país. Enquanto presidente, é um parceiro dos canadenses e um verdadeiro amigo”, escreveu o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, no X.

Austrália

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, saudou a “liderança” de Joe Biden e seu engajamento “a favor dos valores democráticos, da segurança internacional, da prosperidade econômica e da ação climática para as gerações atuais e futuras”.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP