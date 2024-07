Construção do memorial às vítimas da Boate Kiss começa nesta quarta

Homenagem acontece 11 anos e 6 meses após incêndio deixar 242 mortos e 636 feridos; custo total da obra é de R$ 4,8 milhões

EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO CONTEÚDO O local contará com 242 estacas de madeira, representando cada uma das vítimas



A partir desta quarta-feira (10), o prédio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, começa a ser demolido para dar início à construção de um memorial em homenagem às vítimas da tragédia. O incêndio, que ocorreu há 11 anos e 6 meses, deixou 242 mortos e 636 feridos, além de muitos familiares ainda em estado de comoção. A obra do memorial começará às 9 horas desta quarta, com a retirada do letreiro e da porta principal. Familiares, sobreviventes, entes públicos e moradores do município devem acompanhar o início dos trabalhos, previsto para durar até as 17h. O projeto do memorial foi vencedor de um concurso e é assinado pelo arquiteto paulista Felipe Zene Motta, que propôs a construção de um jardim central e de um único pavimento que seja de fácil construção e manutenção. O custo total da obra é de R$ 4,8 milhões, sendo R$ 4 milhões provenientes de recursos do Ministério Público do Rio Grande do Sul e R$ 800 mil custeados pela prefeitura de Santa Maria. O local contará com 242 estacas de madeira, representando cada uma das vítimas, e levará os nomes das pessoas. Além disso, haverá memoriais e outros espaços em um piso plano, garantindo acessibilidade a todos. O prazo para a entrega do memorial é de oito meses.

Publicado por Luisa Cardoso