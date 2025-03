Conta de energia deve ficar mais cara a partir de maio

De acordo com a análise é da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). tarifas de energia elétrica vão subir a partir de maio caso haja a ativação da bandeira amarela pela Agência Nacional de Energia Elétrica

<p>Vertedouro aberto da Usina Hidrelétrica Itaipu</p> Condições climáticas podem reduzir a geração hidrelétrica e pressionar ainda mais os preços



A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) divulgou na última quinta-feira (20) uma projeção que indica um aumento significativo nas contas de energia a partir de maio de 2023. Em fevereiro, os consumidores já enfrentaram um aumento de 16,80% nas tarifas, após o término de um bônus temporário que havia aliviado os custos em janeiro. Durante o mês de março, as condições favoráveis de geração de energia permitiram a manutenção da bandeira verde, o que evitou acréscimos nas faturas. No entanto, a previsão para maio é de que a bandeira amarela seja adotada, resultando em um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.

O relatório da CCEE sugere que esse aumento pode persistir até junho, com a possibilidade de adoção da bandeira vermelha entre julho e dezembro. A bandeira vermelha no patamar 1 implica um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh, enquanto no patamar 2, o custo adicional sobe para R$ 7,87. Esses aumentos são decorrentes da necessidade de acionamento de usinas mais caras, que são ativadas quando a geração de energia hidrelétrica é insuficiente. A projeção também destaca que fatores como a baixa geração de energia hidrelétrica e condições climáticas adversas podem influenciar as tarifas, levando a um aumento nos encargos do setor elétrico.

Além disso, o relatório prevê um custo extra de R$ 29 milhões ao longo de 2025 para cobrir encargos do setor, que pode ser repassado aos consumidores. As condições climáticas, como secas em algumas regiões, podem reduzir a geração hidrelétrica e pressionar ainda mais os preços. Essa situação é preocupante, pois a dependência de fontes de energia mais caras pode impactar diretamente o bolso dos consumidores, que já enfrentam desafios econômicos em outras áreas.

Essas projeções servem como um alerta para que os consumidores se preparem financeiramente para os possíveis aumentos nas contas de energia nos próximos meses. É importante que as famílias e empresas considerem medidas de eficiência energética e busquem alternativas para reduzir o consumo, minimizando assim o impacto dos aumentos tarifários. A conscientização sobre o uso responsável da energia e a busca por fontes alternativas podem ser estratégias eficazes para enfrentar os desafios previstos para o setor elétrico em 2023 e além.

