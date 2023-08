Copel é privatizada na maior oferta de ações de 2023

Venda dos papéis da Companhia Paranaense de Energia movimentou R$ 5,2 bilhões e foi tema da coluna de business de Bruno Meyer no Jornal da Manhã

Creative Commons/Flickr Estatal paranaense de energia elétrica foi privatizada nesta terça-feira, 8



A Companhia Paranaense de Energia(Copel) foi privatizada nesta terça-feira, 8, com uma oferta de ações para compra da companhia elétrica precificada a R$ 8,25 por papel, movimentando pelo menos R$ 5,2 bilhões, em uma das maiores operações do mercado de capitais brasileiro no ano até agora. Conforme informou a companhia, o governo do Paraná vendeu 319 milhões de ações e liquidou sua participação na empresa. A venda foi tema da coluna de Bruno Meyer, no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. “Fazia tempo que eu não trazia uma notícia de privatização. A última vez foi com a Eletrobras (…) A estatal de energia do Paraná está privatizada e, com isso, movimentou R$ 5,21 bilhões. Desse montante, R$ 3,2 bilhões vão para os cofres do governo do Paraná, que até agora era o controlador da companhia de energia. Os demais R$ 2 bilhões vão para o caixa da empresa (…) O governo do Paraná, portanto, está fora do controle da Copel”.

“A demanda foi alta, com mais de R$ 15 bilhões de reservas de investidores. A gente apurou que a maior parte dos interessados vieram de fora, vieram de investidores estrangeiros. Especialmente de uma gestora dos Estados Unidos, que fez praticamente a maior parte da oferta de ações. A ideia da estatal, com esses R$ 2 bilhões em caixa é fazer novos investimentos, incluindo aquisições e investimentos futuros para modernizar a estatal de energia do Paraná”, explicou o comentarista de business. Confira a coluna completa no vídeo abaixo.