Corinthians, Atlético-PR, Galo e Inter decidem futuro na Libertadores e Sul-Americana

Jogos desta terça, 5, decidirão os quatro primeiros classificados para as quartas de final das competições intercontinentais

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians precisa vencer o Boca Juniors fora de casa para avançar na competição



Nesta terça-feira, 5, serão decididos os quatro primeiros classificados para as quartas das competições intercontinentais sul-americanas. Corinthians, Atlético-MG e Athlético Paranaense decidem as vagas na Libertadores. Já na Copa Sul-Americana o Internacional busca uma virada histórica. Às 19h15, o galo e o Emelec duelam no Mineirão, em Belo Horizonte. O vencedor da partida avança de fase, já que o confronto de ida no Equador terminou empatado em 1 a 1.

Às 21h30, mais dois duelos serão realizados. No Paraguai, o Athlético-PR tem a vantagem de 2 a 1 conquistada em Curitiba para o jogo contra o Libertad. Na Argentina, acontece o principal confronto da noite, pois, após empatar em 0 a 0 na Arena Itaquera, Boca Juniors e Corinthians duelam no estádio de La Bombonera. O timão vai cheio de dúvidas e desfalques para a decisão, motivo de preocupação para o técnico português Vítor Pereira. Pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana, o Internacional busca reverter o resultado contra o Colo Colo, no Beira Rio. Na partida de ida fora de casa o colocado perdeu de 2 a 0 para o time chileno.

*Com informações do repórter Victor Boni