Coronavírus: Empresas e profissionais buscam manter atividade sob home office

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Além das empresas, escolas e faculdades também suspenderam as atividades presenciais para conter a pandemia



A partir de hoje, a rotina de muitas empresas vai mudar. Como é o caso da publicitária Rafaela Coelho, de 27 anos. Isso porque a agência em que ela trabalha adotou o home-office como uma medida de prevenção ao avanço do coronavírus. Para a Rafaela, a oportunidade de trabalhar em casa traz tranquilidade.

“Tô muito em paz porque realmente é muito contato, com muitas pessoas. Então eu acho que facilita muito para o nosso próprio trabalho, é uma preocupação a menos.”

A dispensa de funcionários ou o trabalho remoto virou tendência global após a OMS decretar pandemia da Covid 19.

Gigantes do setor de tecnologia como Google, Amazon e a Microsoft, nos Estados Unidos, também recomendaram o trabalho em casa durante o mês de março para conter o surto.

No Brasil, o BNDES e a XP Investimentos, que teve casos confirmados entre funcionários, também adotaram a prática.

Sócio da agência onde a Rafaela trabalha, Daniel Santander afirma que o importante agora é pensar no bem-estar dos funcionários. Ele conta que a empresa já adotou o home-office em outras ocasiões, como durante o surto de H1N1, em 2019, na capital paulista.

“Então a gente pesou na balança e entendemos que conseguimos trabalhar online. Então resolvemos cuidar dos nossos colaboradores e adotar essa medida preventivamente.”

A estagiária Mariana Pastorello, de 19 anos, também teve que transformar o próprio quarto em um ambiente de trabalho.

Para Mariana, o home-office é a atitude certa a tomar nesse momento pelas empresas. “A gente tá vulnerável. Então pensar no bem estar dos funcionários é uma atitude muito boa.”

Além do trabalho remoto, algumas firmas também estão adotando outras medidas de prevenção ao Coronavírus. A upLexis, empresa de big data e análise de dados, em São Paulo, também suspendeu a participação em eventos e cancelou viagens de negócios no Brasil e no exterior.

Segundo o diretor da companhia, Luís Serra, os cuidados básicos de higiene são essenciais. “Uso de álcool em gel, limpeza das mesas, uso de máscara, quando o funcionário apresenta estado gripal e o home office.”

O período de home-office em diversas empresas brasileiras deve seguir até o fim de março. Elas não descartam, no entanto, a possibilidade de seguir com o trabalho remoto caso mais pessoas sejam infectadas com o Coronavírus no país.

*Com informações da repórter Letícia Santini.