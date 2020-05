Coronel Tadeu descarta possibilidade de impeachment de Bolsonaro: ‘Pode esquecer’

Luis Macedo/Câmara dos Deputados "Dentro da Câmara, pode esquecer, arranjem outro motivo, porque dessa vez não vai acontecer", disse Coronel Tadeu sobre o impeachment



Em entrevista ao Jornal da Manhã deste sábado (23), o Coronel Tadeu, deputado federal do PSL-SP, classificou a divulgação do vídeo de reunião ministerial de Bolsonaro como “absolutamente desnecessária”.

“O objetivo era apenas saber se em algum momento o presidente havia dito que queria interferir na Polícia Federal e aproveitaram, acredito eu, de forma exagerada, para divulgar todo o vídeo que trouxe à tona particularidades de uma reunião de ‘lavagem de roupa suja'”, analisou o deputado.

Coronel Tadeu disse que, agora, se instala “uma crise política sem a menor necessidade, provocada pelo Judiciário”. “Acaba se dando munição para que a oposição, uma bipolarização, que não para de falar isso, 140 deputados da oposição que agora se exageram nos seus discursos, falando o que bem entendem.”

No entanto, apesar da crise e pressão da oposição, o deputado não vê a menor chance para um eventual impeachment de Jair Bolsonaro, já que, na visão dele, não houve indício de interferência do presidente na PF: “Não há clima nenhum para impeachment, as acusações do ex-ministro Sergio Moro não acabaram se confirmando. (…) Dentro da Câmara, pode esquecer, arranjem outro motivo, porque dessa vez não vai acontecer.”