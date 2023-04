Petrobras anuncia redução de 8,1% no preço do gás natural para distribuidoras

Atualização acontecerá no dia 1º de maio e é resultado das oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio; mudança não afeta o gás de cozinha

Fernando Frazão/Agência Brasil Novidade foi anunciada pela estatal nesta segunda-feira, 17, e faz parte de atualização trimestral prevista em contrato com as distribuidoras



A Petrobras anunciou uma redução média de 8,1% no preço do gás natural a partir de 1º de maio. A mudança foi anunciada nesta segunda-feira, 17, pela estatal e faz parte da atualização trimestral que é prevista em contrato com as distribuidoras. Segundo a Petrobras, a queda é resultado de oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. No período, o petróleo registrou queda de 8,7% enquanto que o câmbio teve apreciação de aproximadamente 1,1%. A parcela do valor relacionada ao transporte do gás é atualizada anualmente em maio, sendo vinculada à variação do IGP-M e sofrerá uma alteração de 0,2% a partir de 1º de maio. Com a atualização, o preço do gás natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras acumulará redução de 19% no ano. A Petrobras também alertou que o preço final do gás natural para os consumidores não é determinado apenas pelo preço de venda da estatal, mas também pelas distribuidoras e pelos impostos federais e estaduais. Além disso, a estatal também avisa que as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras dos Estados, seguindo regulações específicas. Por fim, a companhia ressaltou que atualização não afeta o preço do gás de cozinha (GLP).