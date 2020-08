Corte de energia por falta de pagamento da conta volta a ser permitido

O suspensão do serviço não pode ser efetuada às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou vésperas

Reprodução/Flickr A Agência Nacional de Energia Elétrica tinha baixado uma resolução suspendendo os desligamentos para todas as residências até 31 de julho



Aneel autoriza corte da luz aos consumidores inadimplentes em razão da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A Agência Nacional de Energia Elétrica tinha baixado uma resolução suspendendo os desligamentos para todas as residências a partir de 23 de março até o dia 31 de julho. Agora, as distribuidoras podem voltar a fazer a interrupção do fornecimento dos moradores com atrasos nos pagamentos das contas.

As exceções são às famílias de baixa renda, enquadradas no programa Tarifa Social até o final de 2020; os consumidores sem a tarifa impressa; locais sem bancos

ou lotéricas; áreas com restrição do poder público; e as pessoas que dependem de equipamento elétrico para manter a vida. As empresas de energia foram autorizadas a voltar ao atendimento presencial e a entregar as tarifas impressas. O corte de energia não pode ser efetuado às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou vésperas — conforme a Lei Federal sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos