Covid-19: OMS alerta para risco elevado de contágio em centros de compras

Assim como a entidade, o Ministério da Saúde também recomenda que os brasileros evitem lugares com aglomerações

Agência Brasil A recomendação das autoridades é que saia menos e, se sair, use máscara e não se esqueça do álcool em gel



Com a proximidade das festas de final de ano, as aglomerações aumentam a cada dia. Os centros comerciais estão lotados. Por causa do aumento do número de casos do novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Ministério da Saúde recomendam que os brasileiros não frequentem lugares públicos com grande aglomeração e os mercados entraram na lista de espaços para serem evitados no final do ano. A nutricionista Vanderli Marchiori explica como armazenar os alimentos para que eles durem mais tempo. “Você pode consumir congelados, ou seja, para congelar uma fruta, uma verdura, você precisa lavar e, se for um legume, você precisa branquear. O branqueamento é uma fervura rápida, de dois minutos, e após a fervura você imediatamente passa para a água gelada e depois você coloca em saquinhos para aumentar a durabilidade.”

Nicole Pariz é confeiteira e sempre teve o hábito de comprar os produtos que utiliza nos doces em grandes quantidades. “Eu comprei em grandes quantidades porque entram as encomendas, então para não ficar saindo nessa pandemia, no mercado cheio, eu compro bastante quantidade para usar o mês inteiro e então deixo tudo em estoque, tanto farinha, quanto leite condensado, creme de leite, chocolate, todas essas coisas deixo estocadas para não ter que sair”, conta. Por causa da pandemia, as compras de casa também são realizadas de uma só vez para o mês inteiro. “Automaticamente, quando eu faço as compras para a confeitaria eu já faço as compras para casa, para não ficar saind no mercado também. Tanto as compras básicas também”, comenta. A recomendação das autoridades é que saia menos e, se sair, use máscara e não se esqueça do álcool em gel.

*Com informações da repórter Mônica Simões