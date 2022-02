Covid-19: Quase 60% dos municípios relatam resistência à vacinação infantil

Estudo mostra que faltam crianças nos postos de saúde, apesar da disponibilidade de imunizantes; pesquisa aponta ainda que 94,4% das cidades não registram reações adversas graves às vacinas

Divulgação/Governo de SP



Mais de 4 milhões de crianças de 5 a 11 anos já foram imunizadas contra a Covid-19 no Brasil e 20 milhões de doses foram distribuídas pelo Ministério da Saúde aos Estados e municípios. No entanto, apesar de não faltarem vacinas, faltam crianças nos postos de imunização. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios feita com 2.193 gestores revelou que quase 60% das cidades enfrentam resistências quanto à imunização. Ao todo, 87% das cidades não registram falta de doses para o público pediátrico e apenas 2,3% observaram reações adversas graves, enquanto 94,4% não tiveram notificações desta natureza.

Ainda de acordo com o estudo, o cenário epidemiológico na maior parte dos municípios participantes do estudo dá sinais de melhor: 61,8% não registram óbitos em decorrência da Covid-19, enquanto em 57% não tiveram internações nas UTIs pela doença. O levantamento abordou também as decisões dos gestores sobre o Carnaval 2022 e mostra que quase metade das prefeituras cancelaram todas as celebrações. Além disso, 24,5% das cidades adiaram os festejos públicos, mas liberaram os privados e 25% dos gestores ainda não tomaram decisões sobre as comemorações, enquanto 3% mantiveram a folia.

*Com informações da repórter Nanny Cox