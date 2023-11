CPI da Enel tem ‘apagão’, críticas de prefeitos e novo pedido de desculpas de presidente da empresa

Mesmo podendo ficar em silêncio, Max Lins espondeu a todas as perguntas e se desculpou com a população impactada pela falta de energia elétrica; parlamentares falaram em alegações rasas e repetitivas

Rovena Rosa/Agência Brasil Segundo o presidente da Enel, órgão estuda possibilidade de reparar outros prejuízos além de eletrônicos



O presidente da Enel, Max Xavier Lins, participou nesta terça-feira, 14, de CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo para apurar o apagão que atingiu o Estado. Mesmo podendo ficar em silêncio, ele respondeu a todas as perguntas de deputados e prefeitos e se desculpou com a população impactada pela falta de energia elétrica. A CPI da Enel foi marcada por momentos de exaltação e oscilação de energia. Antes da abertura dos trabalhos e durante a sessão, o plenário ficou alguns segundos sem luz. A situação causou constrangimento. Lins assumiu problemas na comunicação com municípios e pontuou que haverá preferência para o ressarcimento de pessoas que perderam equipamentos eletrônicos. Segundo o presidente da Enel, o órgão também estuda possibilidade de reparar outros prejuízos. “Há um rito para se fazer isso e nós decidimos antecipar isso, inclusive já recepcionando os pedidos de indenização de eletrônicos”, declarou. Apesar das respostas, prefeitos e parlamentares falaram em alegações rasas e repetitivas. A sessão também serviu como palco para debates da privatização da Sabesp. Nesta quinta-feira, 16, a CPI recebe o diretor executivo da Enel Brasil, Nicola Cotugno.

*Com informações da repórter Camila Yunes