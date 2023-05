CPI das Americanas desiste de convocar Aloizio Mercadante após declaração do BNDES

Banco alega que não está mais na lista de credores da rede varejista

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Aloizio Mercadante é presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)



A CPI das Americanas, que investiga a falência da rede de varejo, desistiu de convocar o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. O pedido da convocação havia sido feito pelo deputado federal Júnior Mano (PL-CE). De acordo com o parlamentar, o BNDES seria credor da empresa varejista, tendo a receber R$ 276 milhões. O BNDES, por sua vez, enviou uma nota à CPI dizendo que não está mais na lista de credores da Americanas. “O BNDES recebeu integralmente o valor devido ao banco por meio da execução do seguro-fiança, não tendo qualquer prejuízo nas operações”, disse. Já Miguel Gutierrez, ex-diretor executivo da Americanas, deve ser ouvido. Ele ficou no cargo por 20 anos. A CPI deve questionar Gutierrez sobre inconsistências contábeis e transferência de imóveis realizadas no nome dele durante a saída da rede varejista. Também foram aprovados pedidos para ouvir João Pedro Nascimento, presidente da Comissão de Valores Imobiliários e representantes da B3 e do Ministério Público de São Paulo. Sócios das auditorias KPMG e da PwC devem ser chamados. As auditorias se revezaram nas análises das demonstrações financeiras da Americanas entre 2016 e 2022. Os pedidos aprovados são convites e não convocações. Ao todo, 24 pedidos de deputados foram aprovados. Além disso, faltam ainda ser votados requerimentos que convidam o trio de acionistas da varejista: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.