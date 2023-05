Julgamento de Thiago Brennand é adiado para 21 de junho

Empresário está preso preventivamente desde abril após ser extraditado dos Emirados Árabes

Reprodução/Facebook/Thiago FV Empresário Thiago Brennand responde a oito denúncias de crimes sexuais



O julgamento do empresário Thiago Brennand, preso preventivamente desde o dia 29 de abril por agressão e violência sexual, será retomado em 21 de junho. Ele passou pela primeira audiência na Justiça nesta terça-feira, 30, mas não foi ouvido. Brennand responde a oito denúncias de crimes sexuais. Este primeiro julgamento, inclusive, é referente a uma denúncia de estupro. Durante a audiência desta terça, foram ouvidas a vítima e três testemunhas de defesa. Desde que foi extraditado dos Emirados Árabes, onde ficou por cerca de oito meses, o empresário está detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) 1 Pinheiros. De acordo com a vítima, conforme relato feito ao Ministério Público (MP) de São Paulo, eles se conheceram quando a mulher entrou em contato com o empresário para comprar um cavalo. Após o primeiro contato, a vítima teria ido até a Fazenda Boa Vista, condomínio de luxo localizado em Porto Feliz, na região de Sorocaba, onde Brennand tem uma casa. O relacionamento teria durado cerca de dois meses. Segundo a mulher relatou ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do MP, o empresário tinha um comportamento gentil no início, mas que depois começou a agir de forma agressiva, com xingamentos e que até mesmo a obrigou a manter relações sexuais. A mulher disse também que foi ameaçada com uma arma pelo empresário e que, enquanto estavam na residência dele, ela pedia para voltar a capital, mas Brennand negava. De acordo com ela, o empresário também a ameaçou falando que teria gravado cenas íntimas dos dois. Thiago Brennand viajou aos Emirados Árabes em setembro do ano passado, momentos antes de ser denunciado pelo Ministério Público por agredir uma modelo em um academia em São Paulo. No fim de abril, o empresário foi extraditado dos Emirados Árabes e desembarcou no Aeroporto de Guarulhos. Antes de ser preso, Thiago Brennand usou as redes sociais para se defender e negar os crimes sexuais.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.