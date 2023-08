Outback planeja dobrar restaurantes no Brasil até 2028

Bloomin’ Brands, que controla a marca, diz que os retornos de capital e fluxo de caixa são fortes

Reprodução/Outback Atualmente, existem 148 restaurantes Outback Steakhouse no Brasil



A Bloomin’ Brands, que controla o Outback Steakhouse, planeja dobrar até 2028 o número de restaurantes pelo Brasil, onde as receitas do segundo trimestre aumentaram 17% devido à abertura de novas unidades. Atualmente, a Bloomin’ tem 148 restaurantes no país e mapeia um total de quase 300 nos próximos anos. O foco da empresa está em cidades menores, fora dos grandes centros, o que pode ser a nova via de crescimento à medida em que se expande. Além do Outback, a Bloomin’ Brands é dona do restaurante italiano Abbraccio. A empresa diz que os retornos de capital e fluxo de caixa são fortes em seus novos restaurantes no Brasil.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.