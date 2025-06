CPI dos Pancadões investiga festas clandestinas no Vale do Anhangabaú

Vereadores estão exigindo que um representante da concessionária esclareça denúncias relacionadas ao barulho excessivo causado por eventos realizados no espaço

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O Vale do Anhangabaú, que passou por uma reforma de R$ 105 milhões, tem sido palco de frequentes festas



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de São Paulo está investigando festas clandestinas na cidade, com um foco especial no Vale do Anhangabaú. Recentemente, a CPI aprovou um pedido de explicações à concessionária responsável pela administração do local, a Viva o Vale. Os vereadores estão exigindo que um representante da concessionária esclareça denúncias relacionadas ao barulho excessivo causado por eventos realizados no espaço. O Vale do Anhangabaú, que passou por uma reforma de R$ 105 milhões, tem sido palco de frequentes festas, gerando controvérsias e reclamações dos moradores da região.

A vereadora Luna Zaratini foi uma das principais vozes a requerer esclarecimentos sobre a situação. Ela destacou que as interdições e eventos nos fins de semana estão afetando a rotina dos moradores, que têm enfrentado dificuldades devido ao barulho e à movimentação intensa. O presidente da CPI, vereador Rubinho Nunes, observou que, embora o caso do Vale do Anhangabaú possa não se enquadrar totalmente no escopo da investigação, que foca em festas sem alvará ou autorização pública, é importante buscar esclarecimentos para entender a situação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do Vale do Anhangabaú, a CPI está investigando estabelecimentos em outros municípios e eventos de rappers e funkeiros que também têm gerado preocupações. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que a concessão do Vale trouxe avanços para a cidade, com a realização de cerca de 5.000 atividades gratuitas anuais. No entanto, a prefeitura reconheceu a necessidade de ajustes e solicitou à concessionária que tome medidas para reduzir os incômodos aos moradores e frequentadores do local e, enfatizou que não interfere nas decisões da Câmara Municipal sobre a CPI.