CPMI do 8 de Janeiro finaliza plano de trabalho nesta terça-feira

Expectativa é de que na quarta-feira, 7, deputados e senadores comecem efetivamente a votar os requerimentos de convocações, convites, quebras de sigilo e pedidos de informações

Evaristo Sa/AFP - 08/01/2023 Manifestantes entram em confronto com a polícia durante uma manifestação do lado de fora do Palácio do Planalto, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023



Mesmo com o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, 8, o presidente da CPMI do 8 de Janeiro, Arthur Maia (PP), convocou duas sessões da comissão para a semana. Na terça-feira, 6, será apresentado o plano de trabalho do colegiado que investiga as invasões e depredações feitas contra os prédios da Praça dos Três Poderes. A ideia é definir como as investigações vão caminhar, e a partir daí definir quem será ouvido e quando serão os depoimentos. A expectativa é de que na quarta-feira, 7, deputados e senadores comecem efetivamente a votar os requerimentos. Até o momento, já foram apresentados quase 800 requerimentos de convocações, convites, quebras de sigilo e pedidos de informações. Alguns nomes já são apontados como prioritários para comparecer à CPMI, como o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias. Além disso, o senador Izalci Lucas (PSDB), um dos parlamentares com maior número de requerimentos, pediu a quebra de sigilo do ministro da Justiça Flávio Dino. A partir da semana que vem, a ideia, segundo o presidente da comissão, é de que a CPMI se reúna até três vezes por semana. Nesta semana, o quórum do colegiado pode ser reduzido, já que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP), liberou os parlamentares para registrar presença de forma remota.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin