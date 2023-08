CPMI do 8 de Janeiro ouve na quinta-feira sargento suspeito de movimentar dinheiro para Mauro Cid

Luis Marcos dos Reis será ouvido na condição de testemunha

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos do 8 de Janeiro vai ouvir nesta quinta-feira, 24, Luis Marcos dos Reis, sargento do Exército que integrava a equipe da Ajudância de Ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Reis é apontado como responsável por movimentação atípica de recursos financeiros que tiveram como destinatário o tenente-coronel Mauro Cesar Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. As informações estão em relatório de inteligência financeira (RIF) produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e enviado à CPMI no último dia 11. No requerimento em que pede a convocação de Reis, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI, identifica o sargento como “servidor responsável por atender demandas de Mauro Cid” e afirma que o seu depoimento é “fundamental”. Outros seis parlamentares também pediram a convocação. Os requerimentos também se debruçam sobre uma suposta ligação de Reis com a organização dos atos do 8 de Janeiro. Luis Marcos dos Reis será ouvido na condição de testemunha. Em maio, ele foi preso durante as investigações de um suposto esquema de falsificação do cartão de vacinação de Bolsonaro, mesmo motivo que levou Cid à cadeia.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro.