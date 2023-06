CPMI do 8 de Janeiro ouve o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, nesta terça-feira

Convocado deve responder sobre as ações policiais, durante o segundo turno das eleições de 2022, na região Nordeste, com suposto objetivo de dificultar a chegada dos eleitores de Lula (PT) até o local de votação

Divulgação/PRF Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal



A reunião da CPMI do 8 de Janeiro desta terça-feira, 20, vai ouvir o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. A reunião será dividida em duas etapas. Na primeira etapa, o depoimento de Silvinei sobre as ações da PRF durante o segundo turno das eleições de 2022 na região Nordeste do país. De acordo com a investigação, o objetivo da operação era dificultar a chegada dos eleitores de Lula (PT) até o local de votação. A reunião inicia com os questionamentos da senadora e relatora da CPMI, Eliziane Gama (Cidadania). Na segunda etapa da reunião, 24 requerimentos serão analisados. Entre eles, alguns que serão reapresentados, como o requerimento que tem como objetivo a convocação do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, que foi visto nas imagens internas do Palácio do Planalto com a sua equipe e alguns militares oferecendo água aos invasores.

Na última reunião, a oposição ao governo sofreu uma derrota com a rejeição do requerimento de G. Dias. O deputado Arthur Maia (União Brasil), que preside a CPMI, achou que seria importante reapresentar a convocação do general e também do atual ministro da Justiça, Flávio Dino. A expectativa da oposição é aprovar estes requerimentos nesta terça-feira. Já os aliados do governo acreditam que neste momento é importante iniciar a investigação com foco no período após as eleições, retornando para outubro de 2022, e seguir uma linha do tempo até chegar às ações e omissões ocorridas durante os atos do 8 de Janeiro.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro