CPMI do 8 de Janeiro vai analisar cerca de 285 requerimentos a partir desta terça-feira

Presidente da comissão, o deputado Arthur Maia (União Brasil-BA) deve se reunir com o relator do inquérito dos atos, o ministro Alexandre de Moraes

Pedro França/Agência Senado CPMI do 8 de Janeiro realiza reunião para apresentação e apreciação do plano de trabalho



A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro vai analisar nesta semana, a partir desta terça-feira, 13, cerca de 285 requerimentos. Inclusive, o presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia (União Brasil-BA) deve se reunir hoje com o relator do inquérito do 8 de Janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para sinalizar que requerimentos sobre informações que estão em sigilo na Suprema Corte serão analisados. Cerca de 840 requerimentos já foram apresentados ao colegiado. Na reunião desta terça-feira, um dos principais requerimentos a ser analisado pela comissão é referente às informações da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Araraquara, no interior de São Paulo, onde estava no 8 de Janeiro. Outro requerimento em destaque é sobre o planejamento da invasão, se foi feito por meio das redes sociais. A CPMI também espera entender se houve enriquecimento no aluguel dos ônibus que estiveram no Distrito Federal, durante o acampamento que durou pouco mais de 60 dias. Os requerimentos serão analisados e as informações serão repassadas a mesa diretora da CPMI do 8 de Janeiro, que investiga os atos na Praça dos Três Poderes.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro.