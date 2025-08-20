CPMI do INSS será instalada no Congresso nesta quarta-feira

Composta por 15 deputados e 15 senadores, comissão investiga os descontos indevidos na aposentadoria de aposentados e pensionistas

Senado Federal do Brasil Presidida pelo senador Omar Aziz, a CPMI do INSS será instalada nesta quarta-feira pelo Congresso



A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar fraudes no INSS será instalada nesta quarta-feira (20), às 11h, no Senado Federal. A comissão, que tem como objetivo apurar descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas, será composta por 15 deputados e 15 senadores titulares, além de suplentes. O senador Omar Aziz (PSD-AM) foi o escolhido para presidir os trabalhos. Com experiência em outras comissões, incluindo a da Covid-19, Aziz é visto como um nome técnico para liderar a investigação. A relatoria ficará a cargo do deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO), que prometeu atuar com imparcialidade e independência ideológica.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A CPMI analisará dados do período de março de 2020 a março de 2025. Os parlamentares irão cruzar informações com investigações já em andamento na Controladoria-Geral da União (CGU) e na Polícia Federal para identificar os responsáveis pelas fraudes. A instalação do colegiado está gerando grande movimentação no Congresso, com parlamentares ajustando suas agendas para participar da primeira reunião.

*Com informações de Aline Beckety

*Reportagem produzida com auxílio de IA