Crea-SP faz última vistoria no Sambódromo do Anhembi antes do Carnaval de SP

Infraestrutura, carros alegóricos e arquibancadas foram vistoriados para que haja mais segurança a todos os envolvidos na folia do desfiles das escolas de samba que começam nesta sexta-feira, 17

JOÃO ALVAREZ/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 23/02/2021 Escola de Samba Rosas de Ouro desfila na segunda noite de desfiles do grupo especial, no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, em 2020



Com a proximidade dos desfiles do Carnaval de São Paulo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) fiscalizou pela última vez o Sambódromo do Anhembi. Toda a parte da infraestrutura, carros alegóricos e arquibancadas foram vistoriados para que haja mais segurança a todos os envolvidos na folia. Na ação, os fiscais do Crea recolheram as documentações referentes ao registro das empresas prestadoras de serviços de engenharia, agronomia e geociências, e também as anotações de responsabilidade técnica. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente do Crea-SP, Vinícius Marquesi, acompanhou a operação e disse que está tudo pronto para os desfiles de sexta-feira, 17: “Todas as exigências que o Crea fez, com relação à nossa função de responsabilidade técnica de todas as atividades que estão envolvidas no espetáculo, foram realizadas e entregues por parte da Liga, da SPTuris e da Prefeitura”. A escola de samba que vai iniciar os desfiles desta sexta é a Independente Tricolor, seguida por Acadêmicos do Tatuapé, Barroca Zona Sul, Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro e Gaviões da Fiel.

*Com informações do repórter Victor Moraes