Crédito tem pequeno recuo em janeiro, afirma federação de bancos

Desaceleração é ligada a pessoas jurídicas, com queda de 1,4%, enquanto pessoas físicas tiveram crescimento 0,7% no mesmo mês

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caixa Econômica Federal é um dos bancos públicos do Brasil mais ligados à concessão de crédito



A carteira de crédito recua 0,2% em janeiro após 11 meses de expansão. A pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) aponta fator sazonal, mas justifica a manutenção da expansão em 12 meses, praticamente estável em 16,4% contra 16,5% em dezembro de 2021. As concessões cursos livres devem recuar 14,7% nas linhas ligadas ao comércio. A inflação e o direcionamento das instituições às linhas mais vantajosas devem marcar o avanço do crédito em 2022.

Mesmo em um cenário de arrefecimento da atividade econômica, inflação elevada, taxa Selic alta e ainda um aumento dos casos de Covid-19 no começo do ano, os resultados para a expansão anual da carteira total de crédito continuam em um patamar elevado, acima de dois dígitos, avalia Rubens Sardenberg, diretor de economia da Febraban. A desaceleração virá da carteira de pessoas jurídicas, com recuo de 1,4%, enquanto a carteira de pessoas físicas deve crescer 0,7% em janeiro, com alta anual de 21%, a maior desde setembro de 2011.

