Criança de 11 anos é atingida por bala perdida no Rio de Janeiro

Garota foi atingida no tórax enquanto caminhava para a escola e segue hospitalizada

Pixabay Menina de 11 anos foi atingido por bala perdida, no Rio de Janeiro, e está hospitalizada



No Rio de Janeiro, uma troca de tiros terminou com mais um caso de bala perdida nesta quinta-feira, 15. Uma menina de 11 anos foi atingida no tórax quando estava a caminho da escola, em São Gonçalo, município da região metropolitana do Estado. De acordo com a Polícia, os disparos partiram de criminosos que estavam em rota de fuga na direção de um complexo de favelas que fica perto da unidade estudantil. A Polícia Militar (PM) estava realizando uma operação na região no momento em que a criança foi baleada. A estudante foi socorrida por policiais e levada para o Hospital Alberto Torres. O estado de saúde dela é estável de acordo com a direção da unidade hospitatar. No entanto, a garota segue no Centro de Trauma com uma perfuração provocada pelo tiro e está sob avaliação constante para eventuais procedimentos médicos. Os PMs informaram após o episódio que foram à comunidade para reprimir o tráfico de drogas, até que houve um confronto entre agentes de segurança e criminosos. Dois suspeitos foram presos, um rifle e um fuzil foram apreendidos junto com uma farta quantidade de drogas e rádios transmissores. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, somente em 2022 já são 7 crianças vítimas de bala perdida. Duas delas morreram.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga