Ator José Dumont é preso por armazenar conteúdos de pornografia infantil no Rio

De acordo com a Polícia Civil, imagens foram encontradas no computador e no celular do artista

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Segundo a Polícia Civil do Rio, investigação corre sob sigilo



O ator José Dumont, de 72 anos de idade, foi detido em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 15, sob acusação de armazenar conteúdos com pornografia infantil no celular e no computador pessoal. Segundo o órgão, na residência de Dumont foram encontradas “imagens de sexo envolvendo crianças”. De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), a investigação está sob sigilo. O último personagem do artista na TV Globo foi Coronel Eudoro, da novela “Nos Tempos do Imperador”, ainda em 2021.

O departamento de comunicação da Rede Globo afirmou que Dumont estava escalado para a novela “Todas as Flores”, que será exibida no serviço de streaming “Globoplay”. Diante dos fatos, no entanto, a emissora decidiu cortá-lo da atração. “A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, diz nota divulgada pelo grupo. Dumont foi encaminhado para o presídio de Benfica, situado na Zona Norte do Rio, onde passará por audiência de custódia. O site da Jovem Pan tenta contato com a defesa do ator.