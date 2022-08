Criança morre após ser diagnosticada com meningite no Rio de Janeiro

Estado tem 196 casos confirmados da doença no ano de 2022 e oito mortes foram registradas até o momento

Uma criança de apenas dois anos de idade morreu vítima de meningite pneumocócica, no Rio de Janeiro. A vítima passou mal em uma escola municipal de Jacarepaguá, Zona Oeste da capital fluminense, foi hospitalizada no Hospital Lourenço Jorge às pressas, mas não resistiu. O colégio onde a criança estudava foi inspecionado e higienizado após o incidente. A Prefeitura do Rio de Janeiro afirma que não há risco de transmissão ou contágio da d0ença na unidade escolar e pediu para que os pais levem seus filhos aos mais de 230 postos de saúde da cidade para se vacinarem contra a doença. A meningite tem prevenção e o imunizante está disponível no Sistema Único de Saúde. O Rio de Janeiro tem 196 casos confirmados de meningite no ano de 2022 e oito mortes foram registradas até o momento.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga