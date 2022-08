Rio de Janeiro registra mais de 250 casos de varíola dos macacos

Estado é o segundo com o maior número de registros da doença em todo o país, atrás apenas de São Paulo

REUTERS Paciente durante investigação de varíola de macaco



O Estado do Rio de Janeiro registrou 253 casos confirmados de varíola dos macacos. É o que aponta o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, foram registrados 215 casos na chamada Região Metropolitana 1, 24 casos na Região Metropolitana 2, dois casos na Região dos Lagos, dois casos na Região Norte, um no Noroeste do Estado, um caso na Região Serrana e outros oito casos cuja a origem não foi informada. As autoridades da área de Saúde ainda investigam 264 casos suspeitos, 166 já foram descartados. Casos confirmados e suspeitos da chamada Monkeypox são monitorados diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde e por equipes da Vigilância Sanitária. O governo da capital informou que todos os casos de varíola dos macacos, até o momento, apresentam boa evolução clínica. De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas desaparecem em poucas semanas na maioria dos casos, no entanto é possível haver caso grave e até óbito por conta da doença. O Estado do Rio de Janeiro é o segundo com o maior número de casos em todo o país, atrás apenas de São Paulo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga