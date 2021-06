Cunha rebate fala de Alberto Fernández sobre o Brasil: ‘Vá disputar a Eurocopa’

Citando a participação da Argentina na Copa América, o ex-presidente da Câmara ironizou a declaração de que os brasileiros vieram da ‘selva’ e os argentinos ‘de barcos da Europa’

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha ironizou a fala racista do presidente argentino, Alberto Fernández, que durante um evento com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, disse que “os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros da selva e os argentinos, de barcos da Europa“. No Twitter, Cunha destacou: “Depois dos últimos acontecimentos envolvendo a Argentina, nós não devemos permitir que ela dispute a Copa América. Ela que vá disputar a Eurocopa”, escreveu em publicação. Já o ex-presidente do país vizinho e antecessor de Alberto Fernandez, Maurício Macri, cutucou seu compatriota colocando nas redes sociais as três bandeiras juntas: da Argentina, do Brasil e do México. A publicação gerou resposta imediata dos seguidores, alguns pedindo sua volta à Casa Rosada. A fala repercutiu até no mundo artístico, o premiado ator Ricardo Darin disse que Fernandez estava cometendo um “desatino imperdoável”.

Depois dos últimos acontecimentos envolvendo a Argentina, nos não devemos permitir que ela dispute a Copa América. Ela que vá disputar a Eurocopa. — Eduardo Cunha (@DepEduardoCunha) June 10, 2021

*Com informações do repórter Daniel Lian