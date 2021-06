Bolsonaro chama Fernández de ‘retrógrado’, mas diz que levou fala sobre brasileiros ‘na brincadeira’

Presidente comparou líder do país vizinho com Maduro ao afirmar que ‘não há vacina para curar socialismo’; ele também pediu que o programa ‘Os Pingos nos Is’, da Jovem Pan, o ajudasse a decidir se iria em um jogo da Copa América caso fosse convidado

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente falou sobre Fernández durante live



Em transmissão ao vivo nesta quinta-feira, 10, o presidente Jair Bolsonaro comentou a polêmica fala do presidente da Argentina, Alberto Fernández, que afirmou que “brasileiros saíram da selva e argentinos vieram de barco da Europa” durante um discurso. Segundo Bolsonaro, a única rivalidade entre os dois países é registrada nas quatro linhas de um campo de futebol. Além disso, ressaltou que “levou na brincadeira” a fala do vizinho. “Quero o melhor para a Argentina, porque, afinal de contas, quando temos vizinhos prosperando é sinal que isso é bom para todo mundo. Eu lembro que quando assumiu o Maduro com a morte do Chávez, o Maduro certa vez falou que recebia visita de passarinhos encarnados como se fosse Hugo Chávez e ele conversava com os passarinhos. Eu acho que o Maduro e o Fernández, esses dois aqui, com todo respeito aos argentinos, não tem vacina para curar do socialismo, da questão bastante retrógrada que está na cabeça dessas duas pessoas aí”, opinou.

O presidente falou mais uma vez da realização da Copa América no Brasil, lembrou que o Japão, país que sediará as Olimpíadas de 2021, tem poucas pessoas imunizadas contra a Covid-19 e propôs que o programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, falasse sobre a questão da vacinação no país asiático. Bolsonaro também pediu que o programa o ajudasse a decidir se, caso fosse convidado pela Conmebol para assistir à primeira partida da Copa América, deveria ir ao local. “Qualquer um pode me criticar, menos quem vai assistir na televisão. Se não fosse eu, o governo federal, dar o sinal verde, dificilmente outro país da América do Sul estaria em condições de patrocinar a Copa América. Vou ou não vou no jogo de domingo caso venha a ser convidado pela Conmebol? Espero que o programa ‘Pingos Nos Is’ me dê um norte de se posso ir ou não. Se for, obviamente, vou torcer para o Brasil. Em momento nenhum nosso governo interferiu em trocar técnico ou não trocar, convocar ou não convocar jogador, o nosso trabalho foi apenas focado em cima daquilo que cabia a mim”, afirmou o presidente. Ele ainda disse que o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, foi quem entrou em contato com ele para perguntar sobre a possibilidade do país ser sede após recusa da Colômbia e da Argentina. “Em poucos minutos eu disse que sim”, explicou.

Confira a live na íntegra: