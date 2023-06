Custo da obra do Rodoanel Norte salta de R$ 7 bi para R$ 13 bi em 10 anos

Cálculo foi feito pelo Radar Brasil, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), e especialistas denunciam falta de planejamento do poder público na construção do trecho

Governo do Estado de SP/Eduardo Saraiva/A2IMG Obras do Rodoanel Norte já acumulam R$ 13 bilhões em custos



A população de São Paulo espera pela conclusão do Rodoanel desde 1998 e já está no nono governador desde o início da construção em 1998, ainda na gestão Mário Covas. Dez anos depois da primeira licitação do trecho Norte, o custo total da obra saltou de R$ 7 bilhões para R$ 13 bilhões, em valores corrigidos pela inflação. As obras estão paralisadas desde 2018. O cálculo foi feito pelo Radar Brasil, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Em entrevista à Jovem Pan News, Miguel Angelo Pricinote, especialista em mobilidade urbana, diz que isso mostra a falta de projeto do poder público: “O planejamento regional também não acompanhou as necessidades. Então, tem o problema da infraestrutura, mas também no planejamento daquela região não foi resguardado as características iniciais do período da obra. Houve já uma ocupação grande na região, houve um aumento de demanda. Então em 2025, que é a previsão de conclusão, ela já vai nascer, ser inaugurada, já próxima do esgotamento”,

Em março, o governo de São Paulo concedeu o trecho Norte do rodoanel à iniciativa privada. O lote foi arrematado pela Via Appia Fip Infraestrutura, que agora vai ter a concessão dos serviços de operação, manutenção e investimentos para a exploração do sistema rodoviário pelos próximos 31 anos. O engenheiro civil e professor da USP, Ivan Maglio, destaca a importância do trecho norte para evitar que os caminhões trafeguem pela marginal: “O trecho Norte do rodoanel é um dos mais importantes, porque ele liga as cargas, os transportes pesados que vêm do norte do país e que vão atravessar a região metropolitana. E se ele evitar que essas cargas passem pela área central, isso é fundamental para descarregar a Marginal Tietê do tráfego e das constantes interrupções”. Na sessão Norte, o último lote a ser iniciado vai fechar o anel rodoviário de 177 km em torno da capital paulista. O trecho estava prometido para 2016, mas só deve ficar pronto em 2025, depois de um histórico de falhas, atrasos e suspeitas de mau uso de verbas.

*Com informações do repórter Victor Moraes