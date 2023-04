Davi Alcolumbre é visto como ‘peça-chave’ para aprovação do novo arcabouço fiscal

Senador deve ser responsável pela ponte entre a base governista e seu partido, o União Brasil; aprovação do texto está prevista para o dia 10 de maio

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Com trânsito fácil dentro do governo, Alcolumbre é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e também é considerado um aliado de primeira hora



A expectativa é de que o texto do novo arcabouço fiscal seja aprovado até 10 de maio. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) é considerado uma peça-chave no diálogo entre o União Brasil e o governo. O parlamentar já foi aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas, em 2022, acabou apoiando a candidatura de Lula (PT). Por isso, Alcolumbre é visto como uma ponte entre o governo e seu partido, o União Brasil, que nasceu da fusão entre o DEM e o PSL. Com trânsito fácil dentro do governo, Alcolumbre é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e também é considerado um aliado de primeira hora. Como o governo tem pressa na aprovação do novo arcabouço fiscal, tem pressionado os parlamentares para que a discussão se dê de forma rápida no Congresso. Na Câmara dos Deputados, a promessa do presidente Arthur Lira (PP-AL) é de aprovar o texto do novo arcabouço até 10 de maio. Na Casa, a votação será feita em dois turnos. COmo se trata de um projeto de lei complementar, serão necessários 257 votos para aprovar a matéria. Como o arcabouço já estava previsto na PEC Fura-Teto, aprovada no ano passado, a votação da matéria é mais simples no Congresso Nacional. No Senado, são necessários 41 votos em sessão única, seguindo o regimento da Casa.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin