Décimo quinto voo com brasileiros deportados dos EUA chega a Minas Gerais

Segundo Ministério dos Direitos Humanos, o aeroporto de Confins foi escolhido como destino por oferecer a estrutura para acolhimento humanitário e por proximidade com origem da maioria dos repatriados

EDMAR BARROS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Entre os repatriados estão 95 homens e cinco mulheres, todos desacompanhados



Cem brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcaram em Minas Gerais no 15º voo do tipo registrado este ano. A aeronave partiu do Texas e pousou no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, sem escalas. O grupo é composto por 95 homens e cinco mulheres, todos desacompanhados. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, o aeroporto de Confins foi escolhido como destino por oferecer a estrutura necessária para o acolhimento humanitário e por sua proximidade com a origem da maioria dos deportados, que são do estado de Minas Gerais.

Em operações anteriores, os voos costumavam fazer escala em Fortaleza, por ser a cidade brasileira mais próxima do território norte-americano. A parada tinha o objetivo de reduzir o tempo que os passageiros permaneciam algemados.

No desembarque, os brasileiros tiveram a oportunidade de se vacinar contra caxumba, rubéola e sarampo. A operação marca a continuidade das deportações de cidadãos brasileiros que se encontravam em situação irregular nos Estados Unidos.

*Com informações de Rodrigo Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA