Governo Trump processa cidade de Nova York por políticas de imigração

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, processou a cidade de Nova York nesta quinta-feira (24) por causa de suas políticas de imigração, acusando as autoridades locais de “obstruir” a aplicação da lei federal. A ação, apresentada pelo Departamento de Justiça, se opõe às chamadas “leis de cidade-santuário”, que limitam a colaboração da polícia local com as autoridades de imigração. “A cidade de Nova York tem estado há muito tempo na vanguarda da interferência na aplicação das leis de imigração deste país. Seus esforços para dificultar a aplicação da lei migratória federal só se intensificaram”, escreveram os advogados do governo no documento judicial.

A demanda desta quinta-feira se insere na escalada das políticas antimigratórias de Trump e se soma a outras ações similares que o governo federal já apresentou contra localidades lideradas por políticos do Partido Democrata, como Los Angeles, Colorado, Illinois, Nova Jersey e até mesmo o estado de Nova York. O Departamento de Justiça afirmou que as políticas “santuário” de Nova York “dificultam” o trabalho dos agentes de imigração e criam problemas de segurança pública na cidade.

Essas políticas foram promovidas por diferentes prefeituras desde 1989 e mais recentemente expandidas em 2014, quando o prefeito Bill de Blasio as ampliou para limitar a comunicação entre os agentes migratórios e as prisões locais e fechou um escritório do Serviço de Controle de Imigração e Aduanas (ICE) em Rikers, a maior prisão da cidade.

Os defensores desse tipo de normativa argumentam que elas são necessárias para melhorar a segurança das comunidades, pois permitem que os imigrantes denunciem crimes ou abusos sem medo de serem deportados, além de colaborarem com as autoridades. Em média, são cometidos 35,5 crimes a menos para cada 10 mil pessoas nos condados com políticas de santuário em comparação com aqueles que não as têm, segundo dados da organização New York Immigration Coalition.

