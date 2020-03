Defesa Civil age desde cedo na Baixada Santista, afirma secretário de Logística e Transporte

Estadão Conteúdo João Octaviano destacou que a Rodovia Anchieta conta com operação comboio para descida ao litoral e alguns pontos de interdição por alagamento



Dez pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista, em São Paulo, na madrugada desta terça-feira (3) — o número ainda pode subir porque há desaparecidos. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o secretário Estadual de Logística e Transporte, João Octaviano Machado Neto, disse que o governo está atuando desde cedo na região, com ação direta da Defesa Civil.

João Octaviano destacou que a Rodovia Anchieta realiza operação comboio para descida ao litoral e que há alguns pontos de interdição por alagamento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni e na SP-061 — uma árvore caiu e derrubou fios de eletricidade na pista.

De acordo com ele, os locais de risco já foram mapeados e sofreram obras de contenção. Ele disse que o cenário é resultado de uma “chuva desproporcional”.

“A Serra do Mar tem um grau de instabilidade grande, principalmente ali próximo do litoral norte. O índice de chuvas foi absolutamente fora do projetável, passaram dos limites. É importante ressaltar que já foram tomadas medidas preventivas, mas outros pontos das rodovias apresentaram problemas.”