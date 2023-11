Defesa Civil alerta para risco iminente de colapso em mina da Braskem em Maceió

Governador Paulo Dantas (MDB) comunicou a vinda da Defesa Civil Nacional e do Sistema Geológico Brasileiro para acompanharem a situação no bairro do Mutange

A Defesa Civil de Maceió, capital de Alagoas, alertou que uma mina da Braskem na cidade está com risco iminente de colapso. O governador Paulo Dantas (MDB) comunicou a vinda da Defesa Civil Nacional e do Sistema Geológico Brasileiro para acompanharem a situação grave em uma das minas monitoradas no bairro do Mutange. “Profissionais de altíssimo nível, alta qualidade técnica e com muita tecnologia e informação vão poder nos subsidiar. O problema é sério, está acontecendo por conta do crime ambiental ocasionado pela empresa Braskem”, disse Dantas. O mandatário afirmou ainda que comunicou ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), a situação que Maceió enfrenta: “O assunto é gravíssimo, solicitamos a presença dos ministros Renan Filho, Waldez Góes e Alexandre Silveira para nós encontrarmos uma solução definitiva para este problema que se arrasta”.

O possível desabamento da mina pode ocasionar a formação de grandes crateras na região, que já foi evacuada. “Os geólogos nos passaram que é uma área de risco e que eles ainda não sabem o tamanho do afundamento que vai acontecer (…) Pode ser um afundamento de 2 metros, como de 50 metros, 100 metros ou 200 metros”, informou o governador. Todos os órgãos vinculados ao gabinete de crise estão de prontidão para agir e prestar assistência à população.

