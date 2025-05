Defesa Civil alerta sobre a chegada da primeira onda de frio em SP nesta quinta-feira

Com a rápida queda nas temperaturas e possibilidade de chuva, a capital paulista montará um abrigo solidário para acolher pessoas em situação de rua durante as noites frias

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Entre esta quinta-feira e o próximo domingo (1), São Paulo enfrentará queda acentuada nas temperaturas



A Defesa Civil anunciou na quinta-feira (29) a chegada de uma frente fria que está trazendo neve para algumas regiões do Brasil. Em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, a neve começou a cair por volta das 7h30 da manhã, conforme previsto. Além disso, há possibilidade de precipitação invernal nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Defesa Civil emitiu um alerta para baixas temperaturas em São Paulo, que se estende até amanhã, afetando regiões como Itapeva, Vale do Ribeira, Araraquara, Bauru, Araçatuba, Barretos, Campinas e a Serra da Mantiqueira.

A capital paulista deve registrar sua temperatura mais baixa à noite, com uma mínima invertida. Entre quinta-feira e sábado, a tendência é de temperaturas ainda mais baixas. O mapa de risco meteorológico indica possibilidade de chuva em algumas áreas do Brasil, especialmente no norte, incluindo Amazonas, Acre e Rondônia. No entanto, o tempo deve permanecer firme no Sudeste e Centro-Oeste, devido a uma massa de ar polar associada a um sistema de alta pressão atmosférica.

As temperaturas máximas previstas para hoje são de 19ºC em São Paulo, 13ºC em Porto Alegre, 16ºC em Campo Grande e 20ºC em Cuiabá. A expectativa é de que o frio continue, com a possibilidade de mais neve. Paula Nobre destacou a beleza das imagens de neve, enquanto o apresentador expressou surpresa com o frio em regiões como Ribeirão e Bauru. Apesar do frio intenso, a meteorologista concluiu que São Paulo não deve registrar neve. A frente fria, no entanto, continua a impactar diversas regiões do país, trazendo um clima atípico para muitas áreas.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA