Defesa Civil prorroga abrigo solidário em São Paulo até dia 10

Ação tem como objetivo oferecer acolhimento temporário para pessoas em situação de rua; permanência de massa de ar frio na cidade provoca queda significativa da temperatura

Divulgação/ Governo de SP O atendimento no abrigo solidário localizado na estação Pedro II do Metrô



Diante da intensa onda de frio que atinge o estado de São Paulo, o atendimento no abrigo solidário localizado na estação Pedro II do Metrô, na capital, foi prorrogado para oferecer acolhimento a pessoas em situação de rua. A ação, que garante um local seguro para pernoite, alimentação e proteção contra as baixas temperaturas, continuará em funcionamento pelo menos até o dia 10 de julho. A operação é uma parceria entre a Defesa Civil do Estado, o Fundo Social, a Prefeitura de São Paulo e o Metrô. O abrigo funciona durante a noite, permitindo que as pessoas durmam no local e permaneçam até as 8h da manhã seguinte. Além do pernoite, o projeto oferece alimentação, assistência de uma equipe multidisciplinar e, em alguns casos, permite a entrada de animais de estimação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A medida busca proteger a população mais vulnerável durante a passagem de uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas em todo o estado. Na manhã deste sábado (6), a capital paulista registrava 11°C, com previsão de máxima de 18°C. O frio intenso, no entanto, não se restringe à metrópole. As mínimas previstas são de 7°C na Serra da Mantiqueira, 9°C nas regiões de Campinas e Sorocaba, e até 13°C no Litoral Norte, área tradicionalmente mais quente. A previsão é que o frio persista até o domingo.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA