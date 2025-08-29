Defesa de Bolsonaro indica nove advogados para julgamento no STF sobre suposta tentativa de golpe

Ministro Alexandre de Moraes presidirá o julgamento, que contará também com a participação de Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO



Na próxima semana, Brasília será palco de um dos julgamentos mais aguardados do ano, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro, composta por um time de nove advogados, está se preparando para enfrentar as acusações de uma suposta trama golpista. O julgamento, que começará na terça-feira, 2 de setembro, será conduzido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Entre os advogados que representarão Bolsonaro, destacam-se nomes como Celso Vilardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser, além de outros profissionais e estagiários do escritório que atende o ex-presidente na capital federal.

O ministro Alexandre de Moraes presidirá o julgamento, que contará também com a participação de Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Bolsonaro, juntamente com outros sete réus, enfrenta acusações graves, incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado. Caso sejam condenados, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão, o que aumenta ainda mais a tensão em torno do julgamento.

Os outros réus no caso incluem figuras de destaque, como Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da ABIN; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno, ex-ministro do GSI; General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice em 2022; e tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A presença de um grupo robusto de advogados na defesa do ex-presidente indica a seriedade com que o caso está sendo tratado.

Com o início do julgamento se aproximando, a expectativa é que o caso domine o noticiário da próxima semana. A complexidade das acusações e a notoriedade dos envolvidos garantem que o desfecho do julgamento será acompanhado de perto por todo o país. A defesa de Bolsonaro e dos demais réus terá a difícil tarefa de contestar as acusações apresentadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria Geral da República, em um processo que promete ser um marco na história política recente do Brasil.

*Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA