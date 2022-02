Defesa de Bolsonaro nega propaganda antecipada em discurso com críticas a Lula

Advogados afirmam que as declarações do presidente são apenas duras críticas políticas ao ex-presidente, que estão asseguradas na Constituição

Alan Santos/PR olsonaro voltou a questionar as pesquisas eleitorais, que apontam o petista como favorito na disputa



A defesa do presidente Jair Bolsonaro nega que o mandatário esteja fazendo uma propaganda antecipada após discurso com críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No mês passado, o Partido dos Trabalhadores (PT) entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uma fala do chefe do Executivo em um evento no Palácio do Planalto. Segundo a ação petista, Bolsonaro teria promovido propaganda política antecipada em favor da própria reeleição. Na ocasião do discurso, que aconteceu em 12 de janeiro, o presidente criticou o loteamento de cargos em governos do PT e chamou Lula de criminoso. O ministro TSE, Alexandre de Moraes, havia determinado em 21 de janeiro que Jair Bolsonaro prestasse informações a respeito da possível antecipação da campanha eleitoral. Os advogados do presidente informaram ao Tribunal Superior Eleitoral que não houve um pedido explícito de votos, apenas duras críticas políticas, asseguradas na Constituição.

Nesta quinta-feira, 10, durante live semanal, Bolsonaro voltou a questionar as pesquisas eleitorais, que apontam o petista como favorito na disputa. “Quero fazer propaganda do site do PT. No momento, o PT está fazendo uma live de aniversário: 1.200 pessoas assistindo contra 190 mil para o lado de cá, isso dá 150 vezes. Então o líder das pesquisas, com 50%, tem 50 vezes menos assistidos na live dele. É uma prova concreta que isso é uma farsa, as pesquisas não batem com a realidade”, afirmou. A legislação prevê que as campanhas eleitorais só podem começar após 15 de agosto.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina