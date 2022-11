Defesa de Flordelis pede exumação do corpo de Anderson do Carmo; julgamento entra no 5º dia

Previsão é de que o júri popular seja encerrado no final de semana, mas ainda pode durar mais

Foto: MAURICIO ALMEIDA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flordelis no júri popular que ocorre na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro



O julgamento, em júri popular, da pastora e ex-deputada Flordelis entra, nesta sexta-feira, 11, no quinto dia. Na última quinta, a defesa dela fez um pedido inesperado: que fosse feita uma exumação no corpo do ex-marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Segundo a polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele foi morto na garagem de casa, em Niterói, com mais de 30 tiros no ano de 2019. Para fazer o pedido, a defesa se baseou no depoimento de um perito que contestou o laudos da necrópsia e o pericial. Segundo a testemunha, houve inconsistências e as perfurações encontradas no corpo não são compatíveis com os mais de trinta tiros supostamente disparados. A juíza do caso, Nearis dos Santos Carvalho Arce, não aceitou o pedido, mas anexou a demanda ao processo. O quarto dia de julgamento de Flordelis terminou no início da noite. Durante o dia, a ex-deputada chorou mais uma vez e chegou a pedir desculpas ao desembargador que foi ouvido no fórum. A promotoria, que denuncia Flordelis como mentora do assassinato do próprio marido, tenta derrubar uma decisão tomada no início do júri a pedido da defesa da pastora, de que cinegrafistas e fotógrafos não podem fazer registros de imagens durante todo o julgamento. A expectativa é de que o júri, que também julga outras quatro pessoas envolvidas na morte do pastor Anderson do Carmo, termine no final de semana, mas ainda pode se estender até o começo da próxima semana. Muitas testemunhas de acusação e principalmente de defesa ainda precisam ser ouvidas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga